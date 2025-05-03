Мешков правильно не удалил Барриоса за подкат против Чавеса, решила ЭСК: «Нет элементов серьезного нарушения правил. Следовало вынести предупреждение»

ЭСК РФС поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче с «Динамо».

«Динамо » дома поделило очки с «Зенитом » (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ . Во втором тайме арбитр Виталий Мешков не показал опорнику гостей Вильмару Барриосу карточку за удар шипами в голень Луису Чавесу .

«Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вильмара Барриоса. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Вильмар Барриос сыграл в мяч в единоборстве с Луисом Чавесом, после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника (низкий контакт). В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьезного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку «Зенита», – говорится в решении ЭСК РФС.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».