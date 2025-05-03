«Локомотив» выразил поддержку штабу Галактионова. Клуб не рассматривает смену тренера («СЭ»)

«Локомотив» не уволит Михаила Галактионова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », руководство московского клуба провело встречу с тренерским штабом на базе в Баковке. По итогам совещания тренерам была выражена поддержка.

Ключевым посылом руководства стало желание видеть «цельную и коллективную игру команды в оставшихся матчах сезона». Сейчас железнодорожники не рассматривают вариант со сменой главного тренера.

В 27-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Москвичи занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Черчесов – главный кандидат на пост тренера «Локомотива» в случае отставки Галактионова («Чемпионат»)