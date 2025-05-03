«Локомотив» выразил поддержку штабу Галактионова. Клуб не рассматривает смену тренера («СЭ»)
«Локомотив» не уволит Михаила Галактионова.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство московского клуба провело встречу с тренерским штабом на базе в Баковке. По итогам совещания тренерам была выражена поддержка.
Ключевым посылом руководства стало желание видеть «цельную и коллективную игру команды в оставшихся матчах сезона». Сейчас железнодорожники не рассматривают вариант со сменой главного тренера.
В 27-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Москвичи занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.
Черчесов – главный кандидат на пост тренера «Локомотива» в случае отставки Галактионова («Чемпионат»)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости