«ПСЖ» победил «Арсенал», «Спартак» выбил «Динамо» из Кубка, Губерниев зовет Вяльбе на дебаты, Медведев в 1/4 финала и другие новости

1. «Арсенал» дома уступил «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов . Уже на 4-й минуте Дембеле забил с паса Кварацхелии.

2. «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» (2:1) во 2-м матче полуфинала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии (1-1).

3. «Спартак» выбил «Динамо» (2:1) из Фонбет Кубка России на стадии 1/2 финала Пути регионов второй год подряд. Победным оказался первый гол Ливай Гарсии за красно-белых, у Маркиньоса гол и пас, а Денисов снова соорудил автогол .

4. Кубок Стэнли. «Каролина» вышла во 2-й раунд , выбив «Нью-Джерси» (4-1, 5:4 2ОТ после 0:3 в пятом матче), Свечников забросил 5-ю шайбу в текущем плей-офф. «Торонто» вновь упустил шанс закрыть серию с «Оттавой» (3-2), проиграв дома пятый матч (0:4), Зуб заблокировал 8 бросков.

5. Медведев, Рууд вышли в 1/4 финала турнира в Мадриде, Зверев, Бублик выбыли. У женщин Мирра Андреева, Соболенко, Гауфф, Киз пробились в 1/4 финала, Шнайдер уступила Швентек, Александрова, Потапова выбыли.

6. ЦСКА прекратил сотрудничество с тренерским штабом Ильи Воробьева из-за невыполнения задачи на сезон. Команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина-2025 от минского «Динамо» (2-4).

7. Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил о желании провести дебаты с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе: «Приглашаю, но она сольется за 5 секунд. Я уничтожу любого оппонента». Внештатный советник министра спорта РФ Михаила Дегтярева хочет принять участие в выборах президента ФЛГР.

8. Плей-офф НБА. «Индиана» закрыла серию с «Милуоки» в овертайме (4-1), «Бостон» прошел «Орландо» (4-1), «Детройт» продлил серию с «Нью-Йорком» (2-3).

9. Защитник «Реала» Антонио Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей за поведение в финале Кубка Испании против «Барсы» (кинул лед в сторону судьи), Лукас Васкес пропустит две игры, а Джуду Беллингему отменили красную карточку. Впрочем, Рюдигер и так не сыграл бы до конца сезона – он перенес операцию из-за частичного разрыва наружного мениска и пропустит 6-8 недель . Лазарет «Мадрида» переполнен .

10. Okko купил права на показ клубного чемпионата мира по футболу за 30 миллионов долларов .

11. Фигуристка Валерия Лукашова покинула группу Этери Тутберидзе. С большой долей вероятности она продолжит карьеру под руководством Евгения Плющенко.

12. «Локомотив-Кубань» взял верх над «Уралмашем» в напряженной концовке в 4-м матче серии (82:77, 3-1) и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

13. Пишут, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева имеет долг в размере 1,1 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

14. «Зенит» представил поезд метро , посвященный столетию клуба. На нем изображены легенды клуба, оформление вагонов посвящено разным эпохам в истории сине-бело-голубых.

15. Трехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту чешка Мартина Сабликова совершила каминг-аут – объявила, что встречается с партнером по сборной Чехии Николой Здрагаловой.

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