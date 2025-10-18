«Ноттингем» связался с Дайчем насчет работы главным тренером
«Ноттингем Форест» может назначить Шона Дайча.
По сведениям BBC Sport, клуб связался с бывшим главным тренером «Эвертона», рассматривая его на замену Энджу Постекоглу.
Экс-тренер «Ман СИти» и «Зенита» Роберто Манчини рассматривается как еще один возможный кандидат, о чем сообщалось ранее.
«Ноттингем Форест» в данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 5 очками после 8 туров.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?650 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости