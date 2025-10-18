4

«Ноттингем» связался с Дайчем насчет работы главным тренером

«Ноттингем Форест» может назначить Шона Дайча.

По сведениям BBC Sport, клуб связался с бывшим главным тренером «Эвертона», рассматривая его на замену Энджу Постекоглу

Экс-тренер «Ман СИти» и «Зенита» Роберто Манчини рассматривается как еще один возможный кандидат, о чем сообщалось ранее. 

«Ноттингем Форест» в данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 5 очками после 8 туров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Материалы по теме
«Ноттингем Форест» ведет переговоры с Манчини о назначении главным тренером
11сегодня, 16:38
Дайч – фаворит на пост тренера «Ноттингема» по версии букмекеров. Джеррард и Бенитес – в топ-5
4сегодня, 15:27
