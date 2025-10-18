«Ноттингем» связался с Дайчем насчет работы главным тренером

«Ноттингем Форест» может назначить Шона Дайча.

По сведениям BBC Sport, клуб связался с бывшим главным тренером «Эвертона », рассматривая его на замену Энджу Постекоглу .

Экс-тренер «Ман СИти» и «Зенита» Роберто Манчини рассматривается как еще один возможный кандидат, о чем сообщалось ранее.

«Ноттингем Форест » в данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 5 очками после 8 туров.