«Ливерпуль» выиграл АПЛ, Рюдигеру грозит бан на 4-12 матчей, «Салават» повел в серии с «Локомотивом», Анчелотти решил уйти из «Реала», «Наполи» стал лидером Серии А, Жулину запретили ехать на олимпийский отбор и другие новости

1. 🏆 «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и выиграл АПЛ впервые с 2020 года – прервалась серия из 4 побед «Ман Сити». Для Арне Слота это первый трофей с новым клубом, а для мерсисайдцев – 20-е чемпионство , по этому показателю они догнали «МЮ».

Сам же «Юнайтед» с трудом ушел от поражения в игре с «Борнмутом» (1:1). Хейлунд сравнял на 96-й минуте, Эванилсон был удален на 70-й.

2. «Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» (3:1) и повел 1-0 в серии 1/2 финала Кубок Гагарина. Науменков забросил победную шайбу, а у вратаря Семена Вязового два ассиста .

3. Антонио Рюдигеру грозит бан на 4-12 матчей . Защитник «Реала» бросил кусок льда в судью и был удален в финале Кубка Испании с «Барсой». Сообщают, что футболист назвал судью «сукиным сыном» и «уродом» в конце матча с «Барсой». Рюдигер извинился за свое поведение.

4. Карло Анчелотти решил уйти из «Реала», он сообщил об этом игрокам. Тренер доработает сезон Ла Лиги и возглавит сборную Бразилии в июне, пишет The Athletic.

5. В Италии драматичный поворот в чемпионской гонке: «Интер» проиграл «Роме» и пропустил на 1-е место «Наполи», который победил «Торино» благодаря дублю Скотта Мактоминея. Теперь неаполитанцы опережают «нерадзурри» на 3 очка за 4 тура да финиша.

«Ювентус» обыграл «Монцу» (2:0), «Милан» одолел «Венецию» (2:0), а «Аталанта» и «Лечче» сыграли вничью (1:1).

6. Кубок Стэнли. «Каролина» обыграла «Нью-Джерси» (5:2) и лидирует в серии (3-1), Свечников сделал хет-трик , Кочетков заменил травмированного Андерсена. «Вашингтон» без очков от Овечкина победил «Монреаль» с 0+2 от Демидова и тоже ведет 3-1.

7. Тренеру Александру Жулину запретили ехать на олимпийский отбор с фигуристами его группы: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь ».

8. Андрей Рублев уступил Александру Бублику в третьем круге турнира в Мадриде, Даниил Медведев прошел Хуана Мануэля Серундоло.

Екатерина Александрова обыграла Дарью Касаткину, а Анастасия Потапова победила Софию Кенин в женской сетке.

9. В РПЛ топовых матчей не было: «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» (2:0), «Рубин» одержал волевую победу над «Факелом» (2:1) с дублем Безрукова, а «Химки» сыграли вничью с «Акроном» (2:2).

10. Владимир Ткачев может покинуть «Авангард», пишет журналист Алексей Шевченко. У форварда контракт на 120 млн рублей за сезон до 2030 года.

11. «Ман Сити» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал Кубка Англии, где встретится с «Кристал Пэлас».

12. Плей-офф НБА. 43 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Лейкерс» (3-1 в серии), «Нью-Йорк» вырвал победу у «Детройта» (3-1) и другие результаты .

13. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» выиграл у «Пармы» (3-0) и вышел в 1/2 финала , «Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии с «Уралмашем» (2-1).

14. Чемпионат мира по снукеру. 1/8 финала. Трамп ведет в партии с Мерфи, О’Салливан обыгрывает Пан Цзюньсюя.

15. Отца фигуристки, напавшего на судью, арестовали в Екатеринбурге.

Цитаты дня.

ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Барсы»: «Явный пенальти. Показали офсайдную линию, но не момент паса. Мы должны видеть всю картинку и не должны верить марионеткам »

Новосадов о пенальти в ворота ЦСКА: «Это цирк. ВАР по звонку работают, чтобы отделить «Спартак» и армейцев от чемпионской гонки »

Ротенберг о возвращении сборной России: «Не занимаемся популизмом – так нас учили семья и ленинградская улица . По интуиции: скоро. И мы покажем канадцам, как можно обыгрывать их, доминируя»

Мама Костылевой о ситуации с йогуртом: «Лена не страдала перевесом при полноценном питании. Что было дикостью в штабе Тутберидзе, где четырехлетних зомбируют диетами »

«My team is the best team in this league» . Талалаев по-английски ответил на вопросы иностранного репортера на пресс-конференции «Балтики»

Александр Мостовой: «Основная проблема арбитров – 98% из них не играли в футбол , им трудно разобраться»