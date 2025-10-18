2

«Боруссия» проиграла впервые в сезоне – «Баварии». Было 6 побед и 3 ничьих

У «Боруссии» Дортмунд первое поражение в сезоне.

Команда Нико Ковача на выезде уступила «Баварии» (1:2) в 7-м туре Бундеслиги. 

До этого у дортмундцев было 6 побед и 3 ничьих в этом сезоне. 

«Боруссия» идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 14 очками, отставание от лидирующей «Баварии» – 7 баллов. Следующий матч команда проведет на выезде против «Копенгагена» в Лиге чемпионов. Матч пройдет 21 октября. 

Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
