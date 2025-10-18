«Боруссия» проиграла впервые в сезоне – «Баварии». Было 6 побед и 3 ничьих
У «Боруссии» Дортмунд первое поражение в сезоне.
Команда Нико Ковача на выезде уступила «Баварии» (1:2) в 7-м туре Бундеслиги.
До этого у дортмундцев было 6 побед и 3 ничьих в этом сезоне.
«Боруссия» идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 14 очками, отставание от лидирующей «Баварии» – 7 баллов. Следующий матч команда проведет на выезде против «Копенгагена» в Лиге чемпионов. Матч пройдет 21 октября.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1281 голос
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости