Олисе забил «Боруссии» после ошибки Беллингема. Джоб замешкался во вратарской и дал вингеру «Баварии» забить в подкате

Майкл Олисе забил «Боруссии» после неудачного действия Джоба Беллингема.

«Бавария » обыграла дортмундцев в 7-м туре Бундеслиги (2:1).

Победный гол на 78-й минуте забил Майкл Олисе . Полузащитник «Боруссии » Беллингем перехватил прострел Луиса Диаса в собственной вратарской, но не смог подстроится под мяч и запоздал с выносом.

Англичанин не успел убрать мяч подальше от стелившегося в подкате Олисе. Мяч от француза залетел в ворота.

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports