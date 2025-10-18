Олисе забил «Боруссии» после ошибки Беллингема. Джоб замешкался во вратарской и дал вингеру «Баварии» забить в подкате
Майкл Олисе забил «Боруссии» после неудачного действия Джоба Беллингема.
«Бавария» обыграла дортмундцев в 7-м туре Бундеслиги (2:1).
Победный гол на 78-й минуте забил Майкл Олисе. Полузащитник «Боруссии» Беллингем перехватил прострел Луиса Диаса в собственной вратарской, но не смог подстроится под мяч и запоздал с выносом.
Англичанин не успел убрать мяч подальше от стелившегося в подкате Олисе. Мяч от француза залетел в ворота.
Изображения: кадры из трансляции beIN Sports
