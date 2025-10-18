58

ЦСКА не побеждает «Локомотив» в РПЛ 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих

ЦСКА не побеждает «Локомотив» в Мир РПЛ 4 матча подряд.

Сегодня команда под руководством Фабио Челестини потерпела поражение со счетом 0:3 в 12-м туре чемпионата России. 

Последняя победа армейцев над железнодорожниками в рамках лиги была зафиксирована 5 августа 2023 года – тот матч закончился со счетом 4:1. Один из трех следующих матчей выиграл «Локомотив» (1:0), еще два раза команды играли вничью (3:3, 2:2). 

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ с 26 очками. ЦСКА отстает на 2 балла и идет третьим.

