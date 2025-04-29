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  • Георгий Черданцев: «Мотоциклы должны быть запрещены в центре города полностью, но начать нужно с развозчиков еды. Почему шаг влево, шаг вправо – это потенциальный наезд этих чертей сзади?»
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Георгий Черданцев: «Мотоциклы должны быть запрещены в центре города полностью, но начать нужно с развозчиков еды. Почему шаг влево, шаг вправо – это потенциальный наезд этих чертей сзади?»

Георгий Черданцев призвал запретить мотоциклы в центре Москвы.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на инициативу жителей Патриарших прудов, которые собирают подписи за запрет самокатов и мотоциклов в районе по причине шума и опасности для здоровья пешеходов и водителей.

«Мотоциклы должны быть запрещены в центре города полностью. Как мне объяснил как-то один городской чиновник, ограничение скорости на многих дорогах связано не только с безопасностью, но и с уровнем шума двигателей на дорогах среди жилых домов.

В Москве почти вдоль любого проспекта жилые дома. Однако никто не считает почему-то шум от одного мотоцикла даже с нормальным глушителем. Не говоря уже о групповых заездах. Мотоциклетный треск категорически противоречит всем мероприятиям по благоустройству города и стремлению делать его более комфортным для жизни.

Но начать нужно не с самокатов, а с развозчиков еды. Это бич Москвы. Почему я должен ходить по тротуару строго прямо? Почему шаг влево, шаг вправо – это потенциальный наезд сзади этих чертей, которые бесшумно на своих самодельных велосипедах гоняют на бешеной скорости по пешеходным дорогам?

Я боюсь ходить по улице в наушниках. Без них хотя бы есть шанс услышать, когда эти Спиди-гонщики налетают сзади. Хотя слышно далеко не всегда. Это большая проблема города», – написал Черданцев

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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