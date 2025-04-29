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Мадрид (ATP). Фриц сыграет с Руудом, Медведев вышел в 1/4 финала, Зверев, Бублик выбыли

Даниил Медведев прошел Брэндона Накашиму в четвертом круге в Мадриде.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 4 мая 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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