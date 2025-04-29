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  • Дмитрий Васильев: «Бьорндален был величайшим биатлонистом, а тренер он вообще никчемный. Прекрасный в прошлом спортсмен не может стать априори хорошим тренером»
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Дмитрий Васильев: «Бьорндален был величайшим биатлонистом, а тренер он вообще никчемный. Прекрасный в прошлом спортсмен не может стать априори хорошим тренером»

Дмитрий Васильев назвал Уле Эйнара Бьорндалена никчемным тренером.

Норвежец Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира по биатлону. В 2018-м он завершил спортивную карьеру, а с 2019 по 2022 год тренировал сборную Китая.

«Прекрасный в прошлом спортсмен не может стать априори хорошим тренером. Зачастую происходит ровно наоборот. Например, норвежец Бьорндален. Он был величайшим биатлонистом, а тренер он вообще никчемный. Ничего не смог добиться и не состоялся в этой профессии.

Бьорндален тренировал китайцев, готовил их к Олимпийским играм 2022 года. И что в итоге? Китайцы не показали даже среднего результата. Поэтому не стоит считать, что спортсмен-чемпион – это человек на все руки мастер», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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