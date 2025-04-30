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НБА. Первый раунд плей-офф. «Денвер» дома сразится с «Клипперс», «Нью-Йорк» примет «Детройт» и другие матчи

Сегодня, 30 апреля, пройдут четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

«Денвер» на своей площадке попытается выйти вперед в серии с «Клипперс» (2-2), «Нью-Йорк» примет «Детройт» (3-1), «Индиана» – «Милуоки» (3-1), «Бостон» – «Орландо» (3-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Индиана» ведет в серии – 3-1.

«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-1.

«Бостон» ведет в серии – 3-1.

В серии ничья – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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logoИндиана
logoДенвер
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