НБА. Первый раунд плей-офф. «Денвер» дома сразится с «Клипперс», «Нью-Йорк» примет «Детройт» и другие матчи
Сегодня, 30 апреля, пройдут четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
«Денвер» на своей площадке попытается выйти вперед в серии с «Клипперс» (2-2), «Нью-Йорк» примет «Детройт» (3-1), «Индиана» – «Милуоки» (3-1), «Бостон» – «Орландо» (3-1).
Первый раунд
«Индиана» ведет в серии – 3-1.
«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-1.
«Бостон» ведет в серии – 3-1.
В серии ничья – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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