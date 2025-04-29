Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Салават Юлаев» во 2-м матче серии 1/2 финала
«Локомотив» сыграет с «Салаватом» во 2-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
1/2 финала
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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