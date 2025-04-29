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Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Салават Юлаев» во 2-м матче серии 1/2 финала

«Локомотив» сыграет с «Салаватом» во 2-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

1/2 финала

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Статистика Кубка Гагарина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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