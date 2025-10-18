Первый темнокожий игрок в истории «Ливерпуля» Гэйл обсудил расизм с Джонсом: «Оскорбления меня раззадоривали. Мне нравилось надирать этим людям задницы и унижать их»

Первый темнокожий игрок «Ливерпуля» рассказал о трудностях, с которыми сталкивался.

Экс-футболист мерсисайдцев Говард Гэйл встретился с полузащитником Кертисом Джонсом . Они обсудили тему расизма в рамках месяца черной истории.

«Я был человеком с сильным характером, у меня была крепкая семья, благодаря который я понял, что то, что я делаю, имеет значение, и что я разрушаю барьеры для следующего чернокожего игрока, который попадет в «Ливерпуль ».

Было много чернокожих игроков, которые терпели неудачи, потому что не могли справиться с оскорблениями на расовой почве. Из всех травм, которые я получил, я извлекал пользу. Когда кто-то выкрикивал расовые оскорбления, это меня раззадоривало. Мне нравилось надирать им задницы и унижать их. И я делал это во многих случаях», – сказал Гэйл.