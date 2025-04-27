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  • «Барса» обыграла «Реал» в безумном финале Кубка, ЦСКА победил «Спартак» в дерби, «Зенит» потерял очки с «Динамо», «Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным и другие новости
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«Барса» обыграла «Реал» в безумном финале Кубка, ЦСКА победил «Спартак» в дерби, «Зенит» потерял очки с «Динамо», «Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным и другие новости

1. «Барселона» обыграла «Реал» в экстра-таймах безумного финала и взяла Кубок Испании – 3:2! В этом матче было все: два ассиста Ямаля, первый гол Мбаппе со штрафного, отмена пенальти за фол Асенсио на Рафинье, победный мяч Кунде после ошибки Модрича. Рюдигера удалили на 122-й минуте – он бросил кусок льда в судью, когда уже был на скамейке.

2. ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби в 26-м туре Мир РПЛ – 2:1. Бистрович забил победный на 89-й после потери Зобнина – всего через 2 минуты после пенальти Барко. Еще один 11-метровый в пользу «Спартака» судья Левников не назначил, несмотря на ВАР. Бабича удалили на 93-й минуте.

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» – 1:1, на гол Педро ответил Гладышев. Болельщики москвичей скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с петербуржцами.

«Пари НН» дома обыграл «Ахмат» – 1:0. Вратарь нижегородцев Медведев отразил 2 пенальти – на 104-й и 106-й. Судьи дали перебить грозненцам 1-й удар за выход голкипера с линии ворот. «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1): Щетинин забил с игры, Батраков – с пенальти.

После 26-го тура «Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка, ЦСКА – на семь, «Спартак» – на 8.

3. Кубок Стэнли. «Тампа» победила «Флориду» (5:1) и сократила отставание в серии – 1-2. Кучеров сделал 3 передачи, теперь у Никиты 118 ассистов в плей-офф (13-е место в истории НХЛ). Андрей Василевский признан 1-й звездой матча. 

«Миннесота» уступила «Вегасу» (3:4 ОТ), Барбашев забил в овертайме и принес «рыцарям» победу, Капризов набрал очки в 4-й игре плей-офф подряд. «Оттава» размочила счет в серии с «Торонто» (4:3 ОТ в четвертом матче, 1-3) – и это значит, что в первом раунде никто не выиграл серию со счетом 4-0

4. Плей-офф НБА. 38 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» закрыть серию с «Мемфисом» в 4 играх, «Кливленд» разгромил «Майами» с разницей «+37» (3-0 в серии), данк Гордона принес «Денверу» победу над «Клипперс» (2-2 в серии), 36 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» (2-1 в серии). 

5. «Челси» одолел «Эвертон» (1:0) благодаря голу Джексона в 34-м туре АПЛ. «Ипсвич» проиграл «Ньюкаслу» и вылетел. Все результаты тура можно найти здесь.

В Англии были и другие важные события: «Кристал Пэлас» вышел в финал Кубка Англии, а «Рексхэм» Райана Рейнольдса поднялся в Чемпионшип.

6. «Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. Ранее Александр Черных критиковал действия клуба: «Если так будет продолжаться, Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен».

7. Дом родителей Александра Большунова в Брянской области уничтожен в результате попадания украинского снаряда. Пострадавших нет.

8. «Бавария» разгромила «Майнц» (3:0) и стала очень близка к титулу: мюнхенцы станут чемпионами, если обыграют «Лейпциг» в следующем туре Бундеслиги. Кейн пропустит этот матч. Все результаты тура можно изучить здесь.

9. UFC on ESPN 66. Икрам Алискеров победил Андре Муниза техническим нокаутом в первом раунде и другие результаты

10. «Аль-Наср» Роналду крупно обыграл «Йокогама Маринос» (4:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Азии. Криштиану забил 934-й гол в карьере.

11. «Стрела-Ак Барс» завоевала Суперкубок России по регби, обыграв «Енисей-СТМ». Спортс’‘ показывал матч..

Цитаты дня.

Ямаль о «Реале»: «Без разницы, забьют они один или два гола. Им не обыграть «Барсу» в этом сезоне»

«Система Ротенберга по воспитанию игроков работает блестяще. Он и его штаб профессиональны для борьбы за Кубок Гагарина». Губерниев о СКА

Семак после 1:1 с «Динамо»: «Зенит» зависит от лидеров. Когда они играют ярко, мы много создаем. Когда у них это не получается, игра смотрится иначе»

Адвокат тренера Медовикова: «Мать Антоновой обещала интимные услуги в знак благодарности за постановку четверного прыжка»

Роман Ротенберг: «Разные блогеры всегда хвалят только США и Канаду. Там полно старых дворцов. В Красногорске лучше, чем в Нью-Йорке. Мальчишки из академии СКА не уступают Макдэвидам, Маккиннонам»

Алина Загитова: «Я на интуитивном питании. Если хочется рыбу – я ее ем. Что хочется сейчас, то и позволяю себе»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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