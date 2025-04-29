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Дмитрий Губерниев: «Приглашаю Вяльбе на дебаты, но она сольется за 5 секунд. Я уничтожу любого оппонента»

Дмитрий Губерниев заявил о желании провести дебаты с Еленой Вяльбе.

Губерниев хочет принять участие в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Вяльбе возглавляет организацию с 2010-го.

«Провести дебаты с Вяльбе? Я с удовольствием хотел бы их провести, но кто же согласится? Приглашаю Елену Валерьевну на дебаты, но она сольется за 5 секунд. Вы можете себе представить – это же будет спор неравных соперников.

Как Елена Валерьевна Вяльбе уважаемая, блистательная и любимая мной лыжница уничтожала всех в Тронхейме в 1997 году, так и я уничтожу любого оппонента на дебатах. А особенно действующего президента федерации лыж. Поэтому она не согласится в жизни.

Видите, Вяльбе мою фамилию не называет, потому что боится меня, но в то же время говорит все время про меня. Она с именем этим ложится, она с именем этим встает», – сказал Губерниев Sport24.

«Никто напрямую не спрашивал про меня у Вяльбе. Но она сама заговорила обо мне. Елена Валерьевна видит во мне мощнейшего конкурента. Я очень сильно взбудоражил ее, потому что сегодня на пресс-конференции она начала говорить о развитии лыжных гонок в стране, впервые за долгие годы.

Моя задача – чтобы в ФЛГР почувствовали конкуренцию, и Елена Валерьевна чувствует ее, у нее дрожат поджилки.

Сегодня она сделала хорошую мину при плохой игре. Она заявила, что готова бороться со мной на выборах. Но у нее нет шансов в борьбе со мной. Победа будет за мной, за моей командой.

Российские лыжные гонки нуждаются в том, чтобы их вывели за уровень стратосферы в космос. Я неплохо справляюсь с ролью щуки в этом пруду, где одни караси и ротаны», – цитирует комментатора «ВсеПроСпорт».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
ФЛГР
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
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