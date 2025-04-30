Матч окончен
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2. «Локомотив» сыграет с «Ростовом»
В Фонбет Кубке России проходят матчи 1/2 финала Пути регионов.
Во вторник «Спартак» дома разобрался с московским «Динамо» (2:1).
В среду «Локомотив» примет «Ростов».
Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал Пути регионов.
Фонбет Кубок России
Путь регионов
1/2 финала – Этап 2
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 2 раунд
30 апреля 15:00, РЖД Арена
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 2 раунд
29 апреля 17:30, Лукойл Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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