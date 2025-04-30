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Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2. «Локомотив» сыграет с «Ростовом»

В Фонбет Кубке России проходят матчи 1/2 финала Пути регионов.

Во вторник «Спартак» дома разобрался с московским «Динамо» (2:1).

В среду «Локомотив» примет «Ростов».  

Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал Пути регионов. 

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/2 финала – Этап 2

FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 2 раунд
30 апреля 15:00, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
-xG-
Ростов
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 2 раунд
29 апреля 17:30, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
2 - 1
-xG-
Динамо
Матч окончен
Денисов   Зобнин
86’
86’
Бителло   Макаров
Гарсия   Солари
86’
Рябчук
83’
Мартинс Перейра   Пруцев
78’
68’
Бальбуэна
65’
Фомин   Нгамале
Угальде   Бонгонда
62’
  Гарсия
50’
2тайм
Перерыв
25’
Касерес
20’
  Денисов
  Маркиньос
14’
Мартинс Перейра
11’
10’
Фернандес
Спартак
Максименко, Рябчук, Денисов, Бабич, Умяров, Барко, Мартинс Перейра, Литвинов, Гарсия, Угальде, Маркиньос, Помазун, Дуарте, Хлусевич, Мангаш, Абена, Чернов, Зобнин, Бонгонда, Пруцев, Игнатов, Массалыга, Солари
Запасные: Помазун, Хлусевич, Пруцев, Игнатов, Абена, Чернов, Массалыга, Солари, Зобнин, Дуарте, Мангаш, Бонгонда
1тайм
Динамо:
Лунев, Касерес, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Карраскаль, Чавес, Бителло, Фомин, Глебов, Гладышев, Кудравец, Лещук, Скопинцев, Лаксальт, Даса, Окишор, Александров, Макаров, Кутицкий, Нгамале, Боков
Запасные: Помазун, Хлусевич, Пруцев, Игнатов, Абена, Чернов, Массалыга, Солари, Зобнин, Дуарте, Мангаш, Бонгонда
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoДинамо Москва
logoРостов
logoСпартак
logoЛокомотив
logoFONBET Кубок России
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