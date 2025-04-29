Елена Исинбаева задолжала ФНС 1,1 млн рублей (SHOT)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева имеет долг в размере 1,1 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По информации источника, крупная сумма задолженности появилась на днях.

В 2024 году ФНС уже штрафовала бывшую спортсменку – тогда ее задолженность составляла 465 688 рублей.

Исинбаева живет за границей, в январе 2025-го она приезжала в Россию на похороны тренера Евгения Трофимова.