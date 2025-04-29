  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Денисов забил в свои ворота в матче с «Динамо». У игрока «Спартака» 2 автогола в 4 последних матчах
Видео
120

Денисов забил в свои ворота в матче с «Динамо». У игрока «Спартака» 2 автогола в 4 последних матчах

«Спартак» забил в свои ворота в матче с «Динамо».

Команды встречаются на 2-м этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, первый тайм). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 20-й минуте мяч после подачи Бителло со штрафного попал в голову Даниила Денисова, после чего влетел в сетку ворот «Спартака».

Отметим, что это второй автогол защитника «Спартака» в 4 последних матчах – ранее Денисов забил в свои ворота в матче Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Денисов
logoБителло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Акция «Бессмертный полк» прошла перед матчем «Спартак» – «Динамо». Игроки и судьи вышли на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны
6сегодня, 17:56Видео
РФС проведет акцию «Бессмертный полк» перед матчами РПЛ, Кубка России и ФНЛ. Игроки выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны
103вчера, 08:48
«Спартак» за день продал 13 262 билета на игру с «Динамо» в Кубке – это рекорд «Лукойл Арены»
924 апреля, 15:20
Главные новости
«Арсенал» – «ПСЖ». 0:1 – Дембеле забил с паса Хвичи на 4-й! Онлайн-трансляция
477 минут назадLive
Ливай впервые забил за «Спартак» – «Динамо» в Кубке России. Форвард проводит 12-й матч за красно-белых
28 минут назадВидео
«Спартак» – «Динамо» Москва. 2:1 – Ливай забил первый гол за красно-белых, у Маркиньоса 1+1, у Денисова – автогол. Онлайн-трансляция
28210 минут назадLive
Лига чемпионов. 1/2 финала. «ПСЖ» в гостях у «Арсенала», «Барселона» сыграет с «Интером» в среду
22114 минут назадLive
Лаутаро о Ямале: «Потрясающий игрок, но Месси – лучший в истории, он вне конкуренции. Мне важна команда, если получу индивидуальный приз, это будет заслугой всех в «Интере»
622 минуты назад
Станкович высказал претензии Кукуяну в перерыве матча с «Динамо». Аналитик «Спартака» Сассо получил красную – он показал два пальца судье
1336 минут назад
Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей за поведение в финале Кубка против «Барсы», Васкес – на 2, Беллингему отменили красную карточку
10739 минут назад
Кассано об Индзаги: «Дерьмовый сезон, даже если «Интер» выиграет ЛЧ. Кубок брал и Ди Маттео, а после этого больше не тренировал»
2149 минут назад
Рюдигер 8 месяцев принимал обезболивающие, в том числе для тренировок. Защитника «Реала» прооперировали в связи с травмой мениска
3450 минут назад
Назад в детство: кэпсы, футбол, Халк против «Спартака»!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кунде попросил сотрудников «Барсы» напоминать ему о тактической установке за 15 минут до начала. Ранее Флик трижды оставлял Жюля в запасе из-за опоздания
4 минуты назад
Лещук вышел на интервью в 1-м тайме матча со «Спартаком» с портретами прадедов-участников Великой Отечественной войны
623 минуты назад
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Кавасаки» в среду
634 минуты назад
Бергвалль продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2031 года
250 минут назадФото
Радимов о шансах «Зенита» на чемпионство: «Таблица не радует, но пока титры идут – кино не закончилось. Домингес нас спас в последнем туре в 2007-м – никто тогда не верил»
7сегодня, 18:07
Дембеле, Сака, Кварацхелия, Райс, Витинья, Эдегор – в старте «Арсенала» и «ПСЖ» на матч 1/2 финала ЛЧ
5сегодня, 18:02
«Реал» рассматривает покупку левого защитника в связи с травмой Менди. Керкез, Каррерас и Гутьеррес – в числе кандидатов
17сегодня, 17:42
Салах о титуле «Ливерпуля»: «Все выигрывают матчи – но чемпион только один. Этот клуб всегда должен бороться за все трофеи и быть на самом верху»
2сегодня, 17:35
Защитник «Баварии» Дайер перейдет в «Монако» Головина (Фабрицио Романо)
4сегодня, 17:27
«У «Интера» есть все, чтобы выйти в финал. «Барселона» играет не дома, на «Олимпике» не такая жаркая атмосфера». Гасперини о полуфинале ЛЧ
5сегодня, 17:11