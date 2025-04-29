Денисов забил в свои ворота в матче с «Динамо». У игрока «Спартака» 2 автогола в 4 последних матчах
«Спартак» забил в свои ворота в матче с «Динамо».
Команды встречаются на 2-м этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, первый тайм). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 20-й минуте мяч после подачи Бителло со штрафного попал в голову Даниила Денисова, после чего влетел в сетку ворот «Спартака».
Отметим, что это второй автогол защитника «Спартака» в 4 последних матчах – ранее Денисов забил в свои ворота в матче Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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