Валерия Лукашова покинула группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)
Фигуристка Валерия Лукашова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Место продолжения карьеры 13-летней спортсменки неизвестно.
Лукашова тренировалась в школе «Хрустальный» с начала карьеры, владеет элементами ультра-си. В минувшем сезоне она заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниоров и 7-е на первенстве страны.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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