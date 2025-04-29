Валерия Лукашова покинула группу Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)

Фигуристка Валерия Лукашова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе .

Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Место продолжения карьеры 13-летней спортсменки неизвестно.

Лукашова тренировалась в школе «Хрустальный» с начала карьеры, владеет элементами ультра-си. В минувшем сезоне она заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниоров и 7-е на первенстве страны.