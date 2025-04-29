Лукашова с большой вероятностью перейдет от Тутберидзе к Плющенко («Матч ТВ»)
Фигуристка Валерия Лукашова с большой долей вероятности продолжит карьеру под руководством Евгения Плющенко.
Об этом сообщает «Матч ТВ». При этом также есть вариант с переходом к Алексею Мишину.
Ранее 13-летняя спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе. По информации «Матч ТВ», фигуристка недовольна планами по развитию на ближайшее будущее.
Лукашова тренировалась в школе «Хрустальный» с начала карьеры, владеет элементами ультра-си. В минувшем сезоне она заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниоров и 7-е на первенстве страны.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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