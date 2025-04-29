Фетисов о российском футболе: «Пиво – часть мирового спорта. Пусть вернут флаг и гимн – разрешим пиво на стадионах. И продавать только российское! Никакого европейского и американского»

Вячеслав Фетисов заявил, что на стадионах нужно продавать только российское пиво.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил , что клубы Мир РПЛ готовят обращение с просьбой возобновить продажу пива на стадионах.

«Если это предложение футболистов, то пусть лучше в футбол играют, а если это менеджмент, то пускай организуют матчи.

Пиво является частью мирового спорта, а так как мы сейчас не в нем, то здесь сложно о чем-то говорить. Пусть нам вернут флаг и гимн, тогда разрешим пиво на стадионах.

И будем продавать только российское! Никакого европейского и американского», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов .