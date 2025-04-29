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Ирина Роднина: «Главное преимущество спортсменов в политике в том, что они сами себя сделали. Бездельников и балаболов там нет»

Ирина Роднина назвала преимущество спортсменов в политике.

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова и лыжница Юлия Ступак выдвинули свои кандидатуры на выборы праймериз партии «Единая Россия».

«Ступак и Мельникова — молодцы. Их шансы не могу оценивать, потому что не знаю, какая обстановка в тех регионах. У них все может получиться, они молодые. Ступак и Мельникова привыкли ставить цели и решать задачи. Если они себе поставят такую цель, то у них все может получиться.

Не считаю, что Мельниковой рано заниматься политической деятельностью. Кто сказал, когда рано, а когда поздно? По закону с 18 лет она имеет право этим заниматься. У нас в Госдуме человек 10 есть похожего возраста. Я не вижу никаких проблем в этом.

Если Ступак и Мельникова серьезно хотят заниматься этим, то это здорово. Это здорово в том плане, что наше будущее в руках молодых. Учитывая, насколько серьезно и глубоко они вникают в проблемные ситуации, то это лучше для страны. Если просто рассматривать это как бюро по трудоустройству, тогда шансов мало.

Главное преимущество спортсменов в политике в том, что они сами себя сделали. Да, у них были помощники в виде тренеров и родителей, но все равно это люди, которые создавали сами себя. Главное преимущество Ступак и Мельниковой в том, что они умеют работать и добиваться результата. Потому что бездельников и балаболов в спорте нет», – рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoАнгелина Мельникова
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoИрина Роднина
Государственная дума
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