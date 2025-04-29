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Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» примет «ПСЖ», «Барселона» сыграет с «Интером» в среду

В Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи 1/2 финала.

Во вторник «Арсенал» примет «ПСЖ». В среду «Барселона» сыграет с «Интером». 

Лига чемпионов

1/2 финала

Первые матчи

Лига чемпионов. Полуфинал
29 апреля 19:00, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
-xG-
ПСЖ
Лига чемпионов. Полуфинал
30 апреля 19:00, Олимпик Льюис Компанис
Барселона
Не начался
-xG-
Интер

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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