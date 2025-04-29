Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» примет «ПСЖ», «Барселона» сыграет с «Интером» в среду

В Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи 1/2 финала.

Во вторник «Арсенал » примет «ПСЖ ». В среду «Барселона » сыграет с «Интером ».

Лига чемпионов

1/2 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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