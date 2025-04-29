Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» примет «ПСЖ», «Барселона» сыграет с «Интером» в среду
В Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи 1/2 финала.
Во вторник «Арсенал» примет «ПСЖ». В среду «Барселона» сыграет с «Интером».
1/2 финала
Первые матчи
Лига чемпионов. Полуфинал
29 апреля 19:00, Эмирейтс
Лига чемпионов. Полуфинал
30 апреля 19:00, Олимпик Льюис Компанис
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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