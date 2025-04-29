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Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Уралмаш» принимает «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии

Сегодня, 29 апреля, проходит один матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» приехал в гости к «Уралмашу», надеясь закончить серию.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoЛокомотив-Кубань
logoУралмаш
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