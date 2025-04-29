  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мадрид (WTA). Шнайдер играет решающий сет со Швентек, Потапова встретится с Костюк, Александрова – с Учиджимой, Мирра Андреева, Гауфф вышли в 1/4 финала
Live
229

Мадрид (WTA). Шнайдер играет решающий сет со Швентек, Потапова встретится с Костюк, Александрова – с Учиджимой, Мирра Андреева, Гауфф вышли в 1/4 финала

Диана Шнайдер играет с Игой Швентек в четвертом круге турнира в Мадриде.

В понедельник Мирра Андреева победила Юлию Стародубцеву.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

22 апреля – 4 мая 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
результаты
logoMutua Madrid Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мадрид (ATP). 4-й круг. Бублик сыграет с Меньшиком, Медведев встретится с Накашимой
13 минут назад
Мадрид (ATP). Норри играет с Диалло, Циципас встретится с Музетти, Медведев, Зверев вышли в 4-й круг, Рублев, Хачанов выбыли
17620 минут назадLive
Маррей о двухнедельных «Мастерсах»: «Мне нравилось, как было раньше. Ты мог сыграть больше матчей за короткий период, но было больше времени на отдых»
137 минут назад
Тренер Харри Хелиеваары Борис Чернов: «В России теннис – это жизнь, а в Финляндии – хобби. Здесь не будут продавать квартиру, чтобы ездить по турнирам»
1сегодня, 09:39
Перселл о дисквалификации за инъекции витаминов свыше разрешенного объема: «ITIA подтвердило, что превышение 100 мл не было преднамеренным»
9сегодня, 08:31
На турнире в Мадриде дали электричество
17сегодня, 07:32
Сегодня 18-летие Мирры Андреевой
23сегодня, 06:54
Двукратный чемпион парных ТБШ Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за превышение разрешенного объема инъекций витаминов
16сегодня, 06:51
Фриц о блэкауте на юге Европы: «Они пробовали выключить и включить обратно?»
10вчера, 21:05
Шнайдер о работе с Сафиной: «Мы много работаем над контролем негативных эмоций – она видит, когда мне становится трудно с ними справляться»
3вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото