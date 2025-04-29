У Алабы разрыв мениска левого колена – защитнику «Реала» требуется операция, он может восстановиться к клубному ЧМ. У «Мадрида» травмированы 6 игроков

Давид Алаба получил разрыв мениска левого колена.

32-летний защитник был заменен в перерыве матча с «Хетафе» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании.

«После обследования игрока мадридского «Реала» Давида Алабы , медицинская служба клуба диагностировала у него разрыв внутреннего мениска левого колена», – говорится в заявлении мадридского клуба.

По информации COPE, Алабе предстоит операция. Ожидается, что он успеет восстановиться к клубному чемпионату мира, который пройдет в июне-июле в США.

У «Реала» сейчас травмированы шесть футболистов основного состава – защитники Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Давид Алаба, а также полузащитник Эдуардо Камавинга.

На места двух центральных защитников сейчас претендуют Рауль Асенсио и Хесус Вальехо, также там может сыграть опорник Орельен Тчуамени.

У Менди разрыв сухожилия прямой мышцы бедра. Защитник «Реала» пропустит 2,5 месяца и не сыграет на клубном ЧМ