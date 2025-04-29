Рюдигер перенес операцию из-за частичного разрыва наружного мениска. Защитник «Реала» пропустит 6-8 недель
Антонио Рюдигер пропустит больше месяца из-за травмы.
Напомним, защитник «Реала» не смог доиграть матч с «Барселоной» в финале Кубка Испании (2:3) из-за острой боли в колене.
По информации El Partidazo de COPE, футболисту была успешно проведена операция в связи с частичным разрывом наружного мениска левого колена. Восстановление немца займет 6-8 недель.
В текущем сезоне Ла Лиги Рюдигер провел 29 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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