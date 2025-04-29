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  • «Зенит» представил поезд метро, посвященный столетию клуба. На нем изображены легенды клуба, оформление вагонов посвящено разным эпохам в истории сине-бело-голубых
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«Зенит» представил поезд метро, посвященный столетию клуба. На нем изображены легенды клуба, оформление вагонов посвящено разным эпохам в истории сине-бело-голубых

«Зенит» представил специальный поезд метро, посвященный столетию клуба.

«Столетний юбилей «Зенита» – праздник клуба и всего Петербурга. В честь знакового события сине-бело-голубые и «Газпром» создали по-настоящему уникальную ливрею и внутреннее оформление вагонов одного из составов метрополитена. Его главная задача – познакомить жителей и гостей лучшего города мира с историей сине-бело-голубых, в том числе с помощью интерактивных элементов: для этого внедрены QR-коды со ссылками на клубные подкасты и аудиокнигу Леонида Иванова. 

Ливрея, созданная по принципу временной спирали и не повторяющаяся на противоположных гранях вагонов, посвящена зенитовским тренерам-победителям, звездным игрокам, трофеям и знаковым достопримечательностям Петербурга.

Пассажиры получат уникальную возможность рассмотреть в деталях портреты Константина Лемешева, Леонида Иванова, Ивана Куренкова, Юрия Желудкова, Михаила Бирюкова, Андрея Аршавина, Халка, Сергея Семака и других легенд, сделавших «Зенит» клубом-победителем. Их образы усиливают СБГ-цвета, флаги, юбилейный шеврон и слоган, показывающий связь клуба и города: «Зенит ♥ Петербург. 100 лет вместе.

Каждый из шести вагонов будет знакомить пассажиров с отдельными эпохами. Первый расскажет о периоде между 1925-м и 1940-м; второй – о военном времени и первом трофее, Кубке СССР; третий – о главных героях 50-х, 60-х и 70-х; четвертый – о чемпионстве 1984-го, непростых девяностых и первом российском трофее-1999 – Кубке страны; пятый – об успехах в XXI веке на российской и международной аренах, первой золотой звезде на клубной эмблеме; шестой – о триумфальном отрезке после переезда на «Газпром Арену» и пути к завоеванию долгожданной второй звезды», – говорится в заявлении клуба. 

«Символично, что наш зенитовский состав будет курсировать именно по синей линии петербургского метрополитена. Больше двух миллионов человек смогут ежедневно иметь возможность прикасаться к ярким страницам победной истории сине-бело-голубых. Каждый сможет проследить столетний путь клуба от заводской команды до флагмана российского футбола.

Надеемся, что петербуржцы и гости города разделят вместе с нами наш большой столетний праздник!» – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев. 

Состав, получивший название «Сине-бело-голубая стрела», начнет курсировать 29 апреля. 

Фото: https://fc-zenit.ru/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром
logoСергей Семак
logoАндрей Аршавин
logoХалк
logoЮрий Желудков
logoМихаил Бирюков
logoАлександр Медведев
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