Okko купил права на показ КЧМ за 7 млн долларов (РБК)

Okko заплатил за права на трансляцию клубного чемпионата мира 7 млн долларов.

Ранее сообщалось , что стриминговый сервис приобрел права на показ матчей турнира и может поделить их с одним из федеральных каналов.

По данным «РБК Спорт», несколько международных агентств, представляющих интересы правообладателя медиаправ DAZN, заходили на российский медиарынок с целью продажи сублицензии на турнир. Они общались с различными российскими компаниями, предлагая выкупить права за 7,5 млн долларов.

Наибольший интерес проявил именно Okko . Он заключил сделку на сумму 7 млн долларов.