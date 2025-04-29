Okko купил права на показ КЧМ за 7 млн долларов (РБК)
Okko заплатил за права на трансляцию клубного чемпионата мира 7 млн долларов.
Ранее сообщалось, что стриминговый сервис приобрел права на показ матчей турнира и может поделить их с одним из федеральных каналов.
По данным «РБК Спорт», несколько международных агентств, представляющих интересы правообладателя медиаправ DAZN, заходили на российский медиарынок с целью продажи сублицензии на турнир. Они общались с различными российскими компаниями, предлагая выкупить права за 7,5 млн долларов.
Наибольший интерес проявил именно Okko. Он заключил сделку на сумму 7 млн долларов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: РБК
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