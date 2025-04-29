Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей за поведение в финале Кубка против «Барсы», Васкес – на 2, Беллингему отменили красную карточку

Антонио Рюдигер отстранен на 6 матчей за поведение в финале Кубка Испании.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала Кубка главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала » из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера , который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили. «Барса» победила – 3:2. По регламенту немцу грозила дисквалификация на 4-12 матчей.

Правый защитник «сливочных» Лукас Васкес был удален с поля на 120-й минуте вместе с Рюдигером за «протест» против одного из решений судьи, выразившийся в «выходе на поле на несколько метров и жестах несогласия».

Джуд Беллингем , в свою очередь, был удален после финала за то, что «агрессивно приблизился к судье, и его одноклубникам пришлось его сдерживать».

Как сообщает журналист COPE Исаак Футо, Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей за поведение в финале Кубка, Васкес отстранен на 2 игры. А красная карточка Беллингему была отменена.

Дисквалификация Рюдигера распространяется и на Ла Лигу. Таким образом, он пропустит 5 игр в этом сезоне и первый тур Ла Лиги-2025/26.