  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей за поведение в финале Кубка против «Барсы», Васкес – на 2, Беллингему отменили красную карточку
105

Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей за поведение в финале Кубка против «Барсы», Васкес – на 2, Беллингему отменили красную карточку

Антонио Рюдигер отстранен на 6 матчей за поведение в финале Кубка Испании.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала Кубка главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили. «Барса» победила – 3:2. По регламенту немцу грозила дисквалификация на 4-12 матчей.

Правый защитник «сливочных» Лукас Васкес был удален с поля на 120-й минуте вместе с Рюдигером за «протест» против одного из решений судьи, выразившийся в «выходе на поле на несколько метров и жестах несогласия».

Джуд Беллингем, в свою очередь, был удален после финала за то, что «агрессивно приблизился к судье, и его одноклубникам пришлось его сдерживать».

Как сообщает журналист COPE Исаак Футо, Рюдигер дисквалифицирован на 6 матчей за поведение в финале Кубка, Васкес отстранен на 2 игры. А красная карточка Беллингему была отменена.

Дисквалификация Рюдигера распространяется и на Ла Лигу. Таким образом, он пропустит 5 игр в этом сезоне и первый тур Ла Лиги-2025/26.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: COPE
logoАнтонио Рюдигер
logoДжуд Беллингем
logoЛукас Васкес
logoКубок Испании
дисквалификации
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoсудьи
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-арбитр Кинхефер о поведении Рюдигера в финале Кубка Испании: «Позор. Тренер сборной должен подумать, может ли такой человек представлять нашу страну»
21вчера, 20:58
Маттеус о поведении Рюдигера в финале Кубка Испании: «Оно должно иметь последствия даже внутри сборной, это было неприемлемо. Антонио много раз провоцировал, но это последняя капля»
48вчера, 19:04
Советник Лапорты Масип о финале Кубка: «Было два пенальти – на Ферране и Кубарси. Учитывая споры вокруг матча, мог ли он закончиться одиннадцатиметровым?»
62вчера, 11:09
Главные новости
«Арсенал» – «ПСЖ». 0:1 – Дембеле забил с паса Хвичи на 4-й! Онлайн-трансляция
416 минут назадLive
Ливай впервые забил за «Спартак» – «Динамо» в Кубке России. Форвард проводит 12-й матч за красно-белых
27 минут назад
«Спартак» – «Динамо» Москва. 2:1 – Ливай забил первый гол за красно-белых, у Маркиньоса 1+1, у Денисова – автогол. Онлайн-трансляция
2819 минут назадLive
Лига чемпионов. 1/2 финала. «ПСЖ» в гостях у «Арсенала», «Барселона» сыграет с «Интером» в среду
21613 минут назадLive
Лаутаро о Ямале: «Потрясающий игрок, но Месси – лучший в истории, он вне конкуренции. Мне важна команда, если получу индивидуальный приз, это будет заслугой всех в «Интере»
521 минуту назад
Станкович высказал претензии Кукуяну в перерыве матча с «Динамо». Аналитик «Спартака» Сассо получил красную – он показал два пальца судье
1335 минут назад
Кассано об Индзаги: «Дерьмовый сезон, даже если «Интер» выиграет ЛЧ. Кубок брал и Ди Маттео, а после этого больше не тренировал»
2048 минут назад
Рюдигер 8 месяцев принимал обезболивающие, в том числе для тренировок. Защитника «Реала» прооперировали в связи с травмой мениска
3449 минут назад
Денисов забил в свои ворота в матче с «Динамо». У игрока «Спартака» 2 автогола в 4 последних матчах
120сегодня, 18:11Видео
Назад в детство: кэпсы, футбол, Халк против «Спартака»!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кунде попросил сотрудников «Барсы» напоминать ему о тактической установке за 15 минут до начала. Ранее Флик трижды оставлял Жюля в запасе из-за опоздания
3 минуты назад
Лещук вышел на интервью в 1-м тайме матча со «Спартаком» с портретами прадедов-участников Великой Отечественной войны
622 минуты назад
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Кавасаки» в среду
633 минуты назад
Бергвалль продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2031 года
249 минут назадФото
Радимов о шансах «Зенита» на чемпионство: «Таблица не радует, но пока титры идут – кино не закончилось. Домингес нас спас в последнем туре в 2007-м – никто тогда не верил»
7сегодня, 18:07
Дембеле, Сака, Кварацхелия, Райс, Витинья, Эдегор – в старте «Арсенала» и «ПСЖ» на матч 1/2 финала ЛЧ
5сегодня, 18:02
«Реал» рассматривает покупку левого защитника в связи с травмой Менди. Керкез, Каррерас и Гутьеррес – в числе кандидатов
17сегодня, 17:42
Салах о титуле «Ливерпуля»: «Все выигрывают матчи – но чемпион только один. Этот клуб всегда должен бороться за все трофеи и быть на самом верху»
2сегодня, 17:35
Защитник «Баварии» Дайер перейдет в «Монако» Головина (Фабрицио Романо)
4сегодня, 17:27
«У «Интера» есть все, чтобы выйти в финал. «Барселона» играет не дома, на «Олимпике» не такая жаркая атмосфера». Гасперини о полуфинале ЛЧ
5сегодня, 17:11