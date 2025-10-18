«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые с 2021 года

«Локомотив» одержал крупнейшую победу над ЦСКА за четыре с половиной года.

Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила армейцев (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ. В последний раз железнодорожники побеждали ЦСКА с разницей в три гола или больше в апреле 2021 года – 3:0 в FONBET Кубке России. «Локомотив» разгромил ЦСКА впервые в истории чемпионата России