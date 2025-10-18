«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые с 2021 года
«Локомотив» одержал крупнейшую победу над ЦСКА за четыре с половиной года.
Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила армейцев (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ.
В последний раз железнодорожники побеждали ЦСКА с разницей в три гола или больше в апреле 2021 года – 3:0 в FONBET Кубке России.
«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые в истории чемпионата России
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1309 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости