«Бессмертный полк» перед матчами РПЛ и Кубка, «Питтсбург» расстался с Салливаном, блэкаут на теннисе в Мадриде, новый камбэк «Трактора», клубный ЧМ на Okko и другие новости
1. РФС проведет акцию «Бессмертный полк» перед матчами РПЛ, Кубка России и ФНЛ. Екатерина Гусева исполнит песню «Нам нужна одна победа» перед игрой «Спартак» – «Динамо», Денис Майданов споет на матче «Локомотив» – «Ростов».
2. «Питтсбург» расстался с главным тренером Майком Салливаном, отработавшим в клубе почти 10 лет и выигравшим два Кубка Стэнли. Генменеджер Кайл Дубас заявил, что вернуться на вершину после перестройки с одним и тем же тренером практически невозможно.
3. Вчерашние матчи теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за блэкаута на юге Европы – буквально электричество кончилось. Тем не менее Мирра Андреева успела обыграть Юлию Стародубцеву в четвертом круге, Анна Калинская в паре с Сораной Кырстей выбили Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми. Карен Хачанов сегодня встретится с Томми Полом.
4. «Трактор» продолжает творить чудеса в Кубке Гагарина: горели 0:2 «Динамо», но выдали очередной камбэк и повели в серии. Игру в Челябинске посетил Артемий Панарин, который запланировал визит и на московский матч этой пары.
5. Okko покажет матчи клубного ЧМ, при этом права могут поделить с одним из федеральных каналов. Как раз увидим Трента в футболке «Реала».
6. Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Тампу» (4:2) и повела в серии 3-1. Обе команды забросили по 2 шайбы за 11 секунд (и обновили клубные рекорды для игр плей-офф), но «Пантерс» сделали это в самый нужный момент – на 57-й минуте при счете 1:2 (игру перевернули голы защитников – Аарона Экблада и Сета Джонса). Никита Кучеров отыграл больше всех в «Лайтнинг» (25 с лишним минут), но остался без очков.
«Даллас» вышел вперед в серии с «Колорадо» (3-2) после победы в пятом матче (6:2). Микко Рантанен набрал 1+2, его первый гол в плей-офф за новую команду стал победным в матче против бывшей.
7. Роман Ротенберг считает, что тренеры должны развивать игроков, а не брать готовых, тем более легионеров. В СКА к нему едут развиваться 29-летний канадец из «Сибири» Тревор Мерфи и 30-летний американец из «Витязя» Дерек Барак.
8. Плей-офф НБА. «Кливленд» разнес «Майами» с разницей «+55» и закрыл серию первого раунда со счетом 4-0. «Голден Стэйт» дожал «Хьюстон» и повел в серии 3-1.
9. «Эта нога – у того, у кого надо, нога» – так «Динамо» высмеяло реплики Черданцева про подкат Барриоса против Чавеса, а затем обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть данный эпизод. Дмитрий Гафин считает, что игрока «Зенита» защищают от дисквалификации.
10. КДК накажет «Зенит» и «Динамо» за оскорбительные кричалки фанатов. Болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
11. Василевский, Хеллибак и Кюмпер стали финалистами на приз «Везина Трофи».
12. «Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА, разгромив в финале «Трабзонспор».
13. Moneyken получил премию «Добряк на вайбе» за яркий дебют в МФЛ и мемную командую речь.
Цитаты дня
Андрей Аршавин: «Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Оно могло бы уменьшиться, но Fan ID и «закон о пиве» мешают»
Ротенберг о возвращении России: «Выставят хоккеистов НХЛ против нас – мы их обыграем. Будем играть в другой хоккей – я потратил 10 лет, изучая нюансы. Я сам играл, сам понимаю хоккей»
Сергей Силкин: «Когда «Динамо» добивалось результатов, за результат отвечал Берия. Сейчас клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»
Онопко о допуске России: «Все говорят про 2026 год. Не удивлюсь, если мы сможем выступить на ЧМ без отбора»
Депутат Милонов о Ротенберге: «В «Зените» Роман даже улучшил бы ситуацию. Он показал высочайшую квалификацию – хочется, чтобы молодые менеджеры переняли его опыт»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий