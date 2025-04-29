«Бессмертный полк» перед матчами РПЛ и Кубка, «Питтсбург» расстался с Салливаном, блэкаут на теннисе в Мадриде, новый камбэк «Трактора», клубный ЧМ на Okko и другие новости

1. РФС проведет акцию «Бессмертный полк» перед матчами РПЛ, Кубка России и ФНЛ. Екатерина Гусева исполнит песню «Нам нужна одна победа» перед игрой «Спартак» – «Динамо», Денис Майданов споет на матче «Локомотив» – «Ростов».

2. «Питтсбург» расстался с главным тренером Майком Салливаном, отработавшим в клубе почти 10 лет и выигравшим два Кубка Стэнли. Генменеджер Кайл Дубас заявил, что вернуться на вершину после перестройки с одним и тем же тренером практически невозможно .

3. Вчерашние матчи теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за блэкаута на юге Европы – буквально электричество кончилось . Тем не менее Мирра Андреева успела обыграть Юлию Стародубцеву в четвертом круге, Анна Калинская в паре с Сораной Кырстей выбили Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми. Карен Хачанов сегодня встретится с Томми Полом.

4. «Трактор» продолжает творить чудеса в Кубке Гагарина: горели 0:2 «Динамо», но выдали очередной камбэк и повели в серии . Игру в Челябинске посетил Артемий Панарин, который запланировал визит и на московский матч этой пары.

5. Okko покажет матчи клубного ЧМ , при этом права могут поделить с одним из федеральных каналов. Как раз увидим Трента в футболке «Реала» .

6. Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Тампу» (4:2) и повела в серии 3-1 . Обе команды забросили по 2 шайбы за 11 секунд (и обновили клубные рекорды для игр плей-офф), но «Пантерс» сделали это в самый нужный момент – на 57-й минуте при счете 1:2 (игру перевернули голы защитников – Аарона Экблада и Сета Джонса). Никита Кучеров отыграл больше всех в «Лайтнинг» (25 с лишним минут), но остался без очков .

«Даллас» вышел вперед в серии с «Колорадо» (3-2) после победы в пятом матче (6:2). Микко Рантанен набрал 1+2 , его первый гол в плей-офф за новую команду стал победным в матче против бывшей.

7. Роман Ротенберг считает, что тренеры должны развивать игроков , а не брать готовых, тем более легионеров. В СКА к нему едут развиваться 29-летний канадец из «Сибири» Тревор Мерфи и 30-летний американец из «Витязя» Дерек Барак .

8. Плей-офф НБА. «Кливленд» разнес «Майами» с разницей «+55» и закрыл серию первого раунда со счетом 4-0. «Голден Стэйт» дожал «Хьюстон» и повел в серии 3-1.

9. «Эта нога – у того, у кого надо, нога» – так «Динамо» высмеяло реплики Черданцева про подкат Барриоса против Чавеса, а затем обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть данный эпизод. Дмитрий Гафин считает, что игрока «Зенита» защищают от дисквалификации .

10. КДК накажет «Зенит» и «Динамо» за оскорбительные кричалки фанатов. Болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

11. Василевский, Хеллибак и Кюмпер стали финалистами на приз «Везина Трофи» .

12. «Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА , разгромив в финале «Трабзонспор».

13. Moneyken получил премию «Добряк на вайбе» за яркий дебют в МФЛ и мемную командую речь.

Цитаты дня

Андрей Аршавин: «Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Оно могло бы уменьшиться, но Fan ID и «закон о пиве» мешают»

Ротенберг о возвращении России: «Выставят хоккеистов НХЛ против нас – мы их обыграем. Будем играть в другой хоккей – я потратил 10 лет, изучая нюансы. Я сам играл, сам понимаю хоккей»

Сергей Силкин: «Когда «Динамо» добивалось результатов, за результат отвечал Берия. Сейчас клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»

Онопко о допуске России: «Все говорят про 2026 год. Не удивлюсь, если мы сможем выступить на ЧМ без отбора»

Депутат Милонов о Ротенберге: «В «Зените» Роман даже улучшил бы ситуацию. Он показал высочайшую квалификацию – хочется, чтобы молодые менеджеры переняли его опыт»