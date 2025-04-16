Быстров о спонсорском «Мерседесе» в «Спартаке»: «Обещали «ешку», какого-то хера дают «цешку», #####, еще и прошлого года. Сказал, что на этом пылесосе не поеду, продал за полцены»

Владимир Быстров рассказал об отказе от спонсорского «Мерседеса» в «Спартаке».

– Мы в Португалии «Спортинг» обыгрываем («Спартак» победил 3:1 в 2006 году – Спортс’‘), и владелец клуба во время ужина говорит, что трем лучшим футболистам мы дарим машины: Титову – Мерседес ML, Быстрову – Е-класс, Ковачу – С-класс.

Я ехал получать «ешку», новую, даже год не знал. Смотрю стоит «цешка» – у меня и Ковача. Я им сказал, что на этом пылесосе не поеду. Меня оштрафовали на 50 тысяч долларов за то, что я спонсора обидел.

Мне агент звонит: «Ты что, мудак, что ли?» Я ему говорю: «Че мудак? Я сказал, как есть. Мне обещали «ешку», #####, и какого-то хера дают «цешку», #####, еще и старую, прошлого года».

Я ее продал, не доехав до базы, за полцены. Вся база скинулась, принесли в мешке мне деньги. Я их забрал, ключи кинул из номера и сказал: «Забирайте, делайте с ней что хотите.

– Ты полтинник-то отбил, на который оштрафовали?

– Да я не помню уже, – сказал бывший полузащитник «Спартака » и «Зенита».