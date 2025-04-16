Против ученика Розанова турка Али Эфе Гюнеша начато расследование по обвинению в сексуальных домогательствах
В отношении турецкого фигуриста Али Эфе Гюнеша начато расследование по обвинению в сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает новостное агентство Oxu.
Прокуратура Анкары проводит расследование в отношении спортсмена, который предположительно отправлял детям в социальных сетях сообщения сексуального характера, по фактам «сексуального насилия», «сексуальных домогательств» и «угроз».
Гюнешу 20 лет, он является победителем Bosphorus Cup-2023 и бронзовым призер мемориала Дениса Тена среди юниоров. Тренируется у Тайфуна Анара и Сергея Розанова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Oxu
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