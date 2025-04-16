«Динамо» Минск разгромило «Трактор» 8:0 и сократило отставание в серии 2-го раунда Кубка Гагарина – 1-2. В 1-м раунде минчане победили ЦСКА 7:0 в 5-м матче
Минское «Динамо» разгромило «Трактор» (8:0) в матче 2-го раунда Кубка Гагарина.
Команда под руководством Дмитрия Квартальнова сократила отставание в серии второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ – 1-2.
Напомним, минское «Динамо» разгромило ЦСКА (7:0) в 5-м матче первого раунда Кубка Гагарина. Минчане выиграли ту серию 4-2.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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