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Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Розанова

Фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, с которым она ранее работала.

Мама спортсменки Людмила Алферова сообщила в чате одного из телеграм-каналов, что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет.

«Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась (я тогда в номере одна жила). То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», – цитирует 16-летнюю Жилину «Матч ТВ».

Сам Розанов не отреагировал на просьбу «Матч ТВ» прокомментировать ситуацию.

Специалист работал в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в 2020–2021 годах. Кроме того, он работал в группе Этери Тутберидзе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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