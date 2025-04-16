«Химки» могут отправить вторую команду на матч с «Зенитом» в случае бойкота игроков основы («СЭ»)
Ранее сообщалось, что футболисты подмосковного клуба рассматривают возможность бойкота игры 25-го тура Мир РПЛ из-за долгов по зарплатам и увольнения тренера Франка Артиги. В пресс-службе красно-черных заявили, что матч состоится.
По информации «Спорт-Экспресса», руководство «Химок» рассматривает вариант с отправкой второй команды на матч против петербуржцев.
Такой сценарий возможен в случае, если футболисты основной команды откажутся выходить на поле и продолжат бойкот.
Игроки «Химок» снова тренировались 10 минут в тренажерном зале. Садыгов встретился с командой, разговор длился два часа («РБ Спорт»)
«Химки» вправе бойкотировать матч с «Зенитом», профсоюз футболистов подтвердил: «По трудовому кодексу РФ можно приостановить трудовую деятельность при невыплате зарплаты»
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