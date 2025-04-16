Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф, МБА-МАИ победила «Енисей» в овертайме
Сегодня состоялись два матча турнира плей-ин Единой лиги ВТБ.
«Пари НН» (7) победил «Парму» (8) и с 7-м номером посева вышел в плей-офф, где сыграет с ЦСКА. МБА-МАИ (9) победила «Енисей» (10) в овертайме и продолжит борьбу за плей-офф.
19 апреля «Парма» и МБА-МАИ сразятся за последнюю путевку в плей-офф.
Единая лига ВТБ
Плей-ин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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