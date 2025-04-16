Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф, МБА-МАИ победила «Енисей» в овертайме

Сегодня состоялись два матча турнира плей-ин Единой лиги ВТБ.

«Пари НН» (7) победил «Парму» (8) и с 7-м номером посева вышел в плей-офф, где сыграет с ЦСКА. МБА-МАИ (9) победила «Енисей» (10) в овертайме и продолжит борьбу за плей-офф.

19 апреля «Парма» и МБА-МАИ сразятся за последнюю путевку в плей-офф.

Единая лига ВТБ

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.