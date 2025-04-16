«Химки» назначили Адиева исполняющим обязанности главного тренера
«Химки» представили Магомеда Адиева.
47-летний специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера. Ранее клуб расторг контракт с Франком Артигой.
«Рад, что договорились с руководством ФК «Химки» о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать», – сказал Адиев, ранее тренировавший «Ахмат» и сборную Казахстана.
«Химки» занимают 12-е место в Мир РПЛ после 24 туров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Химок»
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