«Химки» назначили Адиева исполняющим обязанности главного тренера

«Химки» представили Магомеда Адиева.

47-летний специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера. Ранее клуб расторг контракт с Франком Артигой .

«Рад, что договорились с руководством ФК «Химки» о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать», – сказал Адиев , ранее тренировавший «Ахмат» и сборную Казахстана.

«Химки » занимают 12-е место в Мир РПЛ после 24 туров.