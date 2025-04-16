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НБА. Плей-ин. «Чикаго» примет «Майами», «Сакраменто» дома сразится с «Далласом»

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин НБА.

На Востоке «Чикаго» (9) примет на своей площадке «Майами» (10), победитель сыграет с «Атлантой» за последнюю путевку в плей-офф.

На Западе «Сакраменто» (9) дома сразится с «Далласом» (10). Победившая команда встретится с «Мемфисом» в матче за место в плей-офф с 8-м номером посева.

НБА

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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