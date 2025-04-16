Нино об Овечкине: «Величайший игрок всех времен. В Бразилии хоккей довольно популярен. Хочу посмотреть матч СКА, когда будет возможно»
Нино Мота назвал Александра Овечкина величайшим игроком всех времен.
6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. На счету Овечкина 896 голов.
«В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина, смотрел несколько матчей. Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА], когда будет возможно.
Я знаю о рекорде Овечкина, очень хороший результат. Это величайший игрок всех времен, отличный игрок, лучший хоккеист», – сказал бразильский футболист «Зенита» Нино.
Ерохин о том, знают ли Овечкина бразильцы «Зенита»: «Мы объяснили им, что Александр – как Месси или Роналду в футболе»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости