Нино Мота назвал Александра Овечкина величайшим игроком всех времен.

6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. На счету Овечкина 896 голов.

«В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина , смотрел несколько матчей. Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА ], когда будет возможно.

Я знаю о рекорде Овечкина, очень хороший результат. Это величайший игрок всех времен, отличный игрок, лучший хоккеист», – сказал бразильский футболист «Зенита» Нино.

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