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Нино об Овечкине: «Величайший игрок всех времен. В Бразилии хоккей довольно популярен. Хочу посмотреть матч СКА, когда будет возможно»

Нино Мота назвал Александра Овечкина величайшим игроком всех времен.

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. На счету Овечкина 896 голов.

«В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина, смотрел несколько матчей. Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА], когда будет возможно.

Я знаю о рекорде Овечкина, очень хороший результат. Это величайший игрок всех времен, отличный игрок, лучший хоккеист», – сказал бразильский футболист «Зенита» Нино.  

Ерохин о том, знают ли Овечкина бразильцы «Зенита»: «Мы объяснили им, что Александр – как Месси или Роналду в футболе»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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