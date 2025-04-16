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«Реал» – «Арсенал». 0:0 – Куртуа отбил удар Сака с пенальти! Онлайн-трансляция

«Реал» принимает «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Букайо Сака на 13-й минуте не реализовал пенальти: удар отразил Тибо Куртуа.

В прямом эфире игру показывает Okko. 

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апреля 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Перерыв
0 - 0
0.3xG1
Арсенал
Перерыв
36’
Райя
13’
Сака
Асенсио
11’
Алаба
4’
Реал Мадрид
Куртуа, Алаба, Рюдигер, Асенсио, Васкес, Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго, Ф. Гонсалес, Местре, Вальехо, Фран Гарсия, Модрич, Гюлер, Себальос, Браим Диас, Эндрик
Запасные: Гюлер, Модрич, Себальос, Эндрик, Фран Гарсия, Ф. Гонсалес, Вальехо, Местре, Браим Диас
1тайм
Арсенал:
Райя, Кивер, Салиба, Льюис-Скелли, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Мартинелли, Мерино, Сака, Нето, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Michał Rosiak, Гауэр, Henry-Francis, Нванери, Троссард, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи
Запасные: Гюлер, Модрич, Себальос, Эндрик, Фран Гарсия, Ф. Гонсалес, Вальехо, Местре, Браим Диас
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Первый матч: 0:3

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoАрсенал
онлайны
logoТибо Куртуа
logoБукайо Сака
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