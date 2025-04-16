Перерыв
«Реал» – «Арсенал». 0:0 – Куртуа отбил удар Сака с пенальти! Онлайн-трансляция
«Реал» принимает «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Букайо Сака на 13-й минуте не реализовал пенальти: удар отразил Тибо Куртуа.
В прямом эфире игру показывает Okko.
Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апреля 19:00, Сантьяго Бернабеу
Перерыв
0 - 0
0.3xG1
Первый матч: 0:3
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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