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Губерниев о допинг-деле Валиевой: «Ее пример показал, что мы выставили себя идиотами, вся страна. Мы никому ничего не объяснили и получили по заслугам»

Дмитрий Губерниев резко высказался об итогах допинг-дела Камилы Валиевой.

Российская фигуристка отбывает 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

– Вы считаете, что допинг – одна из главных проблем в российском спорте?

– Сейчас в меньшей степени, но, пожалуй, да.

– Пример Валиевой показал, что в России нет нулевой терпимости к допингу?

– Пример Валиевой показал, что мы выставили себя идиотами.

– Кто конкретно?

– Вся страна. Мы никому ничего не объяснили и получили по заслугам. Это все выглядело максимально глупо и смешно. Для кого-то это фарс, а для Валиевой – трагедия. Да, она нарушила правила, но для меня она остается честной спортсменкой, – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
женское катание
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России
logoКамила Валиева
logoдопинг
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