Фетисов о Демидове в НХЛ: «У меня вопрос к СКА и ФХР. Как они отпустили парня, который полюбился болельщикам? Убежал при первой возможности. Что получил наш хоккей? Компенсацию выплатили?»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что СКА отпустил Ивана Демидова в «Монреаль».

19-летний Иван Демидов забил гол и отдал передачу в дебютном матче в НХЛ. Он присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА.

«Ничего не знаю про его перспективы. Посмотрим. Одна игра это вообще не показатель.

У меня больше вопрос к федерации и к СКА. Как они отпустили парня, который наверняка уже полюбился питерским болельщикам? Он взял и при первой возможности убежал.

Что получил наш хоккей за это? Они выплатили какую-то компенсацию? Вопросов много», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о Демидове в НХЛ: «Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов. Что-то поменялось? Мы получили компенсацию? Хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?»