Фетисов о Демидове в НХЛ: «У меня вопрос к СКА и ФХР. Как они отпустили парня, который полюбился болельщикам? Убежал при первой возможности. Что получил наш хоккей? Компенсацию выплатили?»
Вячеслав Фетисов высказался о том, что СКА отпустил Ивана Демидова в «Монреаль».
19-летний Иван Демидов забил гол и отдал передачу в дебютном матче в НХЛ. Он присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА.
«Ничего не знаю про его перспективы. Посмотрим. Одна игра это вообще не показатель.
У меня больше вопрос к федерации и к СКА. Как они отпустили парня, который наверняка уже полюбился питерским болельщикам? Он взял и при первой возможности убежал.
Что получил наш хоккей за это? Они выплатили какую-то компенсацию? Вопросов много», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов о Демидове в НХЛ: «Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов. Что-то поменялось? Мы получили компенсацию? Хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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