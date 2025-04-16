Днем Овечкина в Вашингтоне было утверждено 11 апреля 2025 года. Мэр города подписала указ

В Вашингтоне был объявлен день Александра Овечкина.

Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона » состоялось церемония в честь рекорда.

«Алекс Овечкин был выбран под общим первым номером на драфте НХЛ в 2004 году командой «Вашингтон», дебютировал в сезоне-2005/06 и выиграл приз «Колдер Трофи» как новичок года в НХЛ.

Алекс Овечкин является капитаном «Кэпиталс» с 2010 года и направляет команду на протяжении двух десятилетий.

Алекс Овечкин внес вклад во многие успехи команды, включая 16 выходов в плей-офф и первый Кубок Стэнли для «Кэпиталс» в 2018 году, и является единственным игроком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли, а также трофеи «Конн Смайт», «Арт Росс», «Харт», Тед Линдсей и Морис Ришар.

Алекс Овечкин известен своей легендарной скоростью, мощным мгновенным броском, выдающейся выносливостью и точностью, и никого не должен удивлять тот факт, что он был несколько раз был выбран для участия в Матче звезд НХЛ.

4 апреля 2025 года Алекс Овечкин забил 893-й и 894-й голы в карьере в НХЛ, сравнявшись с рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в карьере в НХЛ на шумной, переполненной Capital One Arena в Вашингтоне. Затем, 6 апреля в Нью-Йорке, Ови забил свой 895-й гол в карьере в НХЛ против «Айлендерс», обойдя Гретцки и став лучшим снайпером в истории НХЛ.

Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники «Великой восьмерки», чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за «‎Вашингтон» на протяжении всей карьеры в НХЛ .

В связи с этим я, мэр Вашингтона, объявляю 11 апреля 2025 года «Днем Алекса Овечкина» в Вашингтоне, и рекомендую всем жителям Вашингтона отметить этот день», – говорится в указе Боузер.