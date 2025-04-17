«Барселона» сыграет с «Интером» в полуфинале ЛЧ, «ПСЖ» – с «Арсеналом»
Сформированы обе полуфинальные пары Лиги чемпионов.
В четвертьфинале «Арсенал» прошел «Реал», «ПСЖ» – «Астон Виллу», «Барселона» – «Боруссию», «Интер» – «Баварию».
На следующем этапе лондонцы встретятся с парижанами, каталонцы – с миланцами.
Первые матчи пройдут 29 и 30 апреля, ответные – 6 и 7 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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