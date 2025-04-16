Семак останется в «Зените» вне зависимости от результатов сезона («СЭ»)
«Зенит» не уволит Сергея Семака.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер петербургской команды останется на этом посту вне зависимости от того, какое итоговое место займут сине-бело-голубые в таблице Премьер-лиге и как выступят в Фонбет Кубке России.
Такой сценарий согласован с высшим руководством клуба, а сам 49-летний специалист уже проинформирован об этом.
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков после 24 туров, и отстает от «Краснодара» на 2 балла. Клуб сегодня проведет ответный матч полуфинала Пути РПЛ в Кубке России с «Ростовом» (первая игра – 1:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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