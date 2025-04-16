Семак останется в «Зените» вне зависимости от результатов сезона («СЭ»)

«Зенит» не уволит Сергея Семака.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер петербургской команды останется на этом посту вне зависимости от того, какое итоговое место займут сине-бело-голубые в таблице Премьер-лиге и как выступят в Фонбет Кубке России.

Такой сценарий согласован с высшим руководством клуба, а сам 49-летний специалист уже проинформирован об этом.

«Зенит » занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 50 очков после 24 туров, и отстает от «Краснодара» на 2 балла. Клуб сегодня проведет ответный матч полуфинала Пути РПЛ в Кубке России с «Ростовом» (первая игра – 1:0).