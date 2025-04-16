Олимпийский призер в плавании Климент Колесников получил нейтральный статус
Двукратный призер Олимпийских игр в плавании Климент Колесников получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
Теперь он сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Ранее спортсмен выполнил критерии отбора на дистанции 100 метров на спине.
Колесникову 24 года, он действующий рекордсмен мира на 50-метровке на спине, трехкратный призер ЧМ, двукратный призер Токио-2020.
Перед Олимпиадой-2024 в Париже пловец отказывался подавать заявку на нейтральный статус, не согласившись с критериями допуска от World Aquatics.
Колесников о том, подаст ли заявку на нейтральный статус: «Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, тогда да. Но это не моя история»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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