Олимпийский призер в плавании Климент Колесников получил нейтральный статус

Двукратный призер Олимпийских игр в плавании Климент Колесников получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Теперь он сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Ранее спортсмен выполнил критерии отбора на дистанции 100 метров на спине.

Колесникову 24 года, он действующий рекордсмен мира на 50-метровке на спине, трехкратный призер ЧМ, двукратный призер Токио-2020.

Перед Олимпиадой-2024 в Париже пловец отказывался подавать заявку на нейтральный статус, не согласившись с критериями допуска от World Aquatics.

Колесников о том, подаст ли заявку на нейтральный статус: «Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, тогда да. Но это не моя история»