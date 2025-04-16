«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» в Пути регионов встретится с «Динамо», «Локомотив» – с «Ростовом»

Определились все участники следующего этапа FONBET Кубка России.

В финале Пути РПЛ встретятся действующий обладатель трофея «Зенит » и ЦСКА. Вылетевшие от них «Ростов » и «Динамо » Москва на втором этапе полуфинала Пути регионов сыграют с «Локомотивом» и «Спартаком » соответственно.

Первый матч «Зенита» с ЦСКА пройдет в период с 29 апреля по 1 мая, ответный – с 13 по 15 мая.

Игры Пути регионов назначены на 29 апреля – 1 мая.