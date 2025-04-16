«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» в Пути регионов встретится с «Динамо», «Локомотив» – с «Ростовом»
Определились все участники следующего этапа FONBET Кубка России.
В финале Пути РПЛ встретятся действующий обладатель трофея «Зенит» и ЦСКА. Вылетевшие от них «Ростов» и «Динамо» Москва на втором этапе полуфинала Пути регионов сыграют с «Локомотивом» и «Спартаком» соответственно.
Первый матч «Зенита» с ЦСКА пройдет в период с 29 апреля по 1 мая, ответный – с 13 по 15 мая.
Игры Пути регионов назначены на 29 апреля – 1 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости